نابولي يواصل التعثر ويتعادل مع إنتر ميلان

واصل نابولي مسلسل إهدار النقاط في الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب تعادله سلبيا مع مضيفه إنتر ميلان خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري.



وعلى ملعب جوزيبي مياتزا، أهدر فريق نابولي فرصة استعادة صدارة الدوري بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه إنتر ميلان.



وكان نابولي قد سقط في فخ الخسارة أمام روما 2 - 4 في الجولة الماضية، لتتضاءل آماله في انتزاع لقب الدوري هذا الموسم. وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص، التي أتيحت لهما أمام المرميين خلال المباراة ليحصل كل منهما على نقطة.



ورفع نابولي رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف يوفنتوس، الذي يملك مباراة مؤجلة، فيما رفع إنتر ميلان رصيده إلى 52 نقطة في المركز الخامس.



يذكر أن هذا التعادل هو الرابع لنابولي هذا الموسم مقابل الفوز في 22 مباراة والخسارة في مباراتين، فيما يعد هذا التعادل هو العاشر لإنتر ميلان هذا الموسم مقابل الفوز في 14 مباراة والخسارة في ثلاث.