هامبورغ يعلن إقالة مدربه هوليرباخ

أعلن نادي هامبورغ المتعثر في الدوري الألماني إقالة مديره الفني بيرند هوليرباخ بعد سبع مباريات فقط على توليه مسؤولية الفريق.



وذكر النادي أن كريستيان تيتس، مدرب فريق تحت 21 سيتولى مهام هوليرباخ حتى نهاية الموسم، وكانت صحيفة "شبورت بيلد" أوردت هذا النبأ في تقرير لها في وقت سابق.

وأشارت مجلة "كيكر" الألمانية الرياضية إلى أن كريستيان تيتز مدرب فريق الشباب (تحت 21 عاما) بالنادي سيتولى المهمة بشكل مؤقت خلقا للمدرب هوليرباخ.

ولا يزال هامبورغ المتوج بطلا لأوروبا عام 1983 هو الوحيد من الأندية المؤسسة للدوري الألماني (بوندسليغا) الذي لم يهبط لدوري الدرجة الثانية حتى الآن على مدار تاريخ البطولة.

ويواجه هامبورغ بقوة شبح لهبوط منذ عدة مواسم ولكن موقف الفريق تأزم بشكل أكبر في الموسم الحالي حيث يحتل الفريق المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد 18 نقطة من 26 مباراة وبفارق سبع نقط عن فولفسبورغ وماينز صاحبي المركزين الـ15 و16 .