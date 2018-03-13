أتليتكو يعلن إصابة غاميرو ودييغو كوستا

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني إصابة مهاجمه الفرنسي كيفن غاميرو بتقلص عضلي في فخذه الايمن، بينما يعاني مهاجمه الآخر دييغو كوستا من كدمة طفيفة.

وقال نادي العاصمة الإسبانية في بيان أن غاميرو يعاني من "ضرر على مستوى العضلة في الفخذ الايمن" من دون أن يشير إلى مدة غياب اللاعب.

وكان غاميرو شارك في الدقائق العشرين الاخيرة من مباراة فريقه ضد سلتا وأنهى المباراة متألما، وتبدو مشاركته في إياب الدور ثمن النهائي الخميس ضد لوكوموتيف موسكو في الدوري الأوروبي مشكوكا فيها.

وكان أتلتيكو مدريد فاز ذهابا 3-0 الأسبوع الماضي ليخطو خطوة كبيرة نحو الدور ربع النهائي. وسبق لأتلتيكو مدريد ان توج بلقب المسابقة القارية مرتين عامي 2010 و2012.