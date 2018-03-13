أوباميانغ: الاتحاد الأوروبي سبب لي الإحباط

قال بيير-إيمريك أوباميانغ مهاجم أرسنال إن غيابه الإجباري عن اللعب مع ناديه في الدوري الأوروبي لكرة القدم هذا الموسم هو السبب الرئيسي وراء بدايته "المحبطة" للحياة في لندن.



وانضم أوباميانغ لأرسنال في يناير وشارك مع بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم لكن تسببت لوائح الاتحاد الأوروبي من منعه من تمثيل أي فريق آخر في أوروبا حتى نهاية الموسم.



وقال أوباميانغ لوسائل إعلام بريطانية: أنا محبط حقا لأن اللوائح في الواقع تعد... لا أعرف كيف أقول الأمر باللغة الإنجليزية لكني محبط لأني لا أستطيع مساعدة فريقي.



وواصل: عندما كنت في دورتموند كنت ألعب كل ثلاثة أيام لكني الآن ألعب مرة واحدة أسبوعيا أو أنتظر فترة طويلة بين المباريات. هذا ليس سهلا.. هذه هي الحياة ويجب التأقلم.



وأضاف: لم ألعب كثيرا في يناير لذا كان الأمر صعبا في استعادة مستواي. الآن حالتي تتحسن. أعمل بجدية كبيرة وعملت كثيرا في الأسابيع الأخيرة وأنا سعيد لأني أشعر أني أتحسن.



وسيتابع المهاجم الغابوني البالغ عمره 28 عاما فريقه من المدرجات عندما يستضيف ميلان الإيطالي في إياب دور 16 بالدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل في استاد الإمارات. وفاز أرسنال ذهابا 2-صفر في ميلانو.