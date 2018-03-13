رئيس مانشستر سيتي التنفيذي: التعاقد مع ميسي مستحيل

أكد الإسباني فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه لا يوجد أي إمكانية لتعاقد ناديه مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال سوريانو في مقابلة مع بعض من وسائل الإعلام، من بينها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، يوم الثلاثاء في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس: لا يوجد أي إمكانية للتعاقد معه، أعرف ليو وعائلته جيدا وأعلم أنه بخير في برشلونة المكان الذي يتعين عليه أن يتواجد به، بدونه سنصنع طريقنا الخاص الذي سيكون أكثر صعوبة لأنه اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم.

واعترف سوريانو أن ميسي، الذي تعرف عليه عندما كان يعمل في برشلونة قبل عشرة أعوام، يتمتع بالعبقرية وأنه اللاعب الأفضل في التاريخ.

وردا على سؤال عما إذا كان ميسي يعد تركيبة خاصة صنعها العمل الطويل، أجاب سوريانو قائلا: ميسي ظاهرة، ولكن بعيدا عن هذا الأمر كان محظوظا بعض الشيء بالمجيء عندما كان صغيرا إلى مكان خصب مثل برشلونة حيث تلعب كرة هجومية.