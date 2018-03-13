بايرن يعد ريبري وروبن بمفاوضتهما لتمديد عقديهما

وعد الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم كارل هاينتس رومينيغه الثلاثاء بإجراء مفاوضات الشهر المقبل مع الفرنسي فرانك ريبري والهولندي أريين روبين اللذين ينتهي عقد كل منهما في يونيو ويأملان في التمديد لعام إضافي.

وقال رومينيغه على هامش رحلة النادي البافاري الى إسطنبول لمواجهة بشكتاش التركي الأربعاء في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا: لقد توصلنا إلى اتفاق بعقد مفاوضات في أبريل وبعد ذلك سنرى

وأقر الرجل القوي في النادي البافاري بأن اللاعبين يقدمان عروضا جيدة حاليا، مضيفا: نحتاج إلى إعداد فريقنا للموسم المقبل بالحصول على كل المعطيات الممكنة. نحن نعرف بأن اللاعبين يرغبان في مواصلة اللعب مع بايرن.

وسيكون عمر روبن 34 عاما وريبري 35 عاما عندما ينتهي عقد كل منهما في يونيو 2018 ويترك اللاعبان انطباعات جيدة عندما يشاركان مع الفريق البافاري، بيد أنهما غالبا ما يصابان ولم يعد عمرهما يسمح بتضمينهما في المخططات المستقبلية للنادي.

ويواجه ريبيري منافسة قوية هذا الموسم في مركز الجناح الأيسر من مواطنه الواعد كينغسلي كومان ويغيب الأخير حاليا بسبب الإصابة ما يعزز حظوظ "القيصر فرانك" للعب أساسيا حتى نهاية الموسم.

في المقابل، لا يوجد لاعب مثيل لروبن في تشكيلة البافاري كجناح أيمن في الوقت الراهن، بيد ان المدرب يوب هاينكس لديه العديد من الخيارات خصوصا الكولومبي خاميس رودريغيز وتوماس مولر اللذين يعوضان غياب الهولندي.