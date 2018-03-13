تيفيز عن مواجهة ريفر بليت: مباراة شطرنج

أكد كارلوس تيفيز، نجم نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني أن مباراة كأس السوبر المحلي التي سيخوضها فريقه أمام غريمه التاريخي ريفر بليت يوم الأربعاء ستكون أشبه بـ "مباراة شطرنج".

وقال تيفيز في مؤتمر صحافي: اللقب سيفوز به الذي سيرتكب عددا أقل من الأخطاء والذي سيكون مراعيا للتفاصيل، المباراة ستكون على درجة عالية من التوتر والضغط كما هي العادة دائما، ستكون مباراة شطرنج.

وتعتبر مباراة الغد هي ثاني مباراة نهائية بين بوكا جونيورز وريفر بليت عبر تاريخ لقاءتهم الطويل، حيث كانت المرة الأولى في نهائي بطولة الدوري عام 1975 عندما فاز بوكا جونيورز بهدف دون رد.

وأضاف تيفيز (34 عاماً) قائلا: عندما نرتدي قميص هذا النادي فإننا ندرك أن علينا أن نقدم كل شيء ويوم الأربعاء علينا أن نستعيد روح الانتصار التي تميز بوكا جونيورز.

ويخوض بوكا جونيورز مباراة كأس السوبر الأرجنتيني بعد أن توج بلقب بطولة الدوري المحلي لموسم 2016-2017، وهي المسابقة التي يتربع على قمتها منذ 15 شهرا.

وفاز بوكا جونيورز يوم السبت 2- 1 على منافسه تيغري، واحتفظ بصدارته للدوري الأرجنتيني للموسم الجاري بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه، تايريز، الذي سيواجهه في أول أبريل المقبل.

ويترقب المدير الفني لبوكا جونيورز، غويرمو باروس سكوليتو، تعافي لاعب الوسط بابلو بيريز والمدافع ليوناردو خارا، صاحب هدف الفوز أمام تيغري، حتى يقف على التشكيلة النهائية لفريقه في مباراته المصيرية غدا أمام ريفر بليت.

وتلعب مباراة السوبر الأرجنتيني على ملعب "مالفيناس أرخينتيناس" بمدينة ميندوزا، التي تبعد ألف و100 كيلومتر عن العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وتقام المباراة المرتقبة بين الغريمين التاريخيين تحت وطأة الجدل الدائر منذ بضعة أسابيع في الكرة الأرجنتينية على خلفية مزاعم بعض الأندية، من بينها ريفر بليت، التي تشير إلى استفادة بوكا جوينورز من محاباة الحكام في أكثر من مناسبة هذا الموسم.

واختتم تيفيز قائلا: في الملعب علينا أن نضرب مثلا (في الانضباط) وألا نركن إلى الجنون، من يخسر عليه أن يؤمن بأنه قدم كل ما لديه.