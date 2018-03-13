سيتي ينهي مباراة ستوك بهدفي ديفيد سيلفا

عزز مانشستر سيتي صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عبر الفوز على مضيفه ستوك سيتي بهدفين بدون مقابل في المرحلة الثلاثين من المسابقة.



ويدين سيتي بالفضل في هذا الفوز للجناح الإسباني الدولي ديفيد سيلفا الذي سجل هدفي الفوز في الدقيقتين العاشرة و50. ليرفع نادي مدينة مانشستر رصيده في الصدارة إلى 81 نقطة بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.



وتضاعفت مشاكل ستوك سيتي حيث يحتل الفريق المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 27 نقطة قبل ثمان جولات من نهاية الموسم. وحقق سيتي فوزه الرابع على التوالي والسادس والعشرين هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة وحيدة ومني ستوك بالهزيمة الخامسة عشرة مقابل ستة انتصارات وتسعة تعادلات.