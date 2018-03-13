لاعبو برشلونة يرحبون بعودة نيمار.. والرئيس غاضب

أشعل لاعبو برشلونة غضب رئيسهم جوزيه ماريا بارتوميو بعدما أعلنوا في وسائل الإعلام ترحيبهم بعودة زميلهم السابق نيمار الذي يريد ترك باريس سان جيرمان بعد 7 أشهر من انتقاله إلى العاصمة الفرنسية.

وخرج الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة عقب فوز فريقه على ملقا 2-0 يوم السبت مؤكداً أنه يريد عودة نيمار إلى صفوف الفريق وأنه "سيختار نيمار في فريقه" في أي وقت، كما ظهر البرازيلي الآخر فيليبي كوتينيو مساء الاثنين وأعرب عن رغبته بأن يعود نيمار إلى برشلونة.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية فإن نيمار تواصل مع زملائه في برشلونة معرباً عن رغبته بالعودة إلى فريقه الذي تركه الصيف الماضي، بعد عدة مشاكل واجهها في ناديه الحالي، وآخرها الإصابة التي ستبعده عن الملاعب 3 أشهر.

وبحسب إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية فإن موقف لاعبي برشلونة من نيمار أثار غضب الرئيس جوزيه ماريا بارتوميو الذي يرى أن نيمار ووالده "خانا" برشلونة عندما اتفقا مع باريس سان جيرمان على كسر عقده البالغ 222 والانتقال إلى صفوفه في الصيف الماضي.

وأضافت الإذاعة: ليونيل ميسي الصديق المقرب لنيمار أبدى ترحيبه بعودة اللاعب البرازيلي إلى صفوف الفريق، وهو ما اعتبره الرئيس خطراً على وحدة أعضاء غرفة ملابس برشلونة، بالإضافة إلى أن إعلان ميسي رغبته بعودة نيمار يعني ذلك أن بارتوميو سيقع في مأزق نظراً لمكانة الأيقونة الأرجنتينية في النادي وبين جماهيره.

ودخل نيمار في نزاع قانوني مع إدارة برشلونة عقب رحيله إلى صفوف باريس سان جيرمان مباشرة، مطالباً إياها بدفع قيمة بند الولاء والذي يقارب 28 مليون يورو، وهو ما رفضته الإدارة، لتتحول القضية إلى المحكمة.

ولعب نيمار 4 أعوام في صفوف برشلونة، وكون مع ليونيل ميسي ولويس سواريز ثلاثي خط الهجوم الشهير "إم إس إن" والذي قاد برشلونة إلى تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا ولقب الدوري مرتين وكأس ملك إسبانيا 3 مرات بالإضافة إلى كأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي وكأس أندية العالم.