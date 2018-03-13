مدرب يوفنتوس: يجب أن نكون أذكياء

قال ماسيمليانو أليغري المدير الفني لنادي يوفنتوس، متصدر الدوري الإيطالي، إنه يتعين على فريقه أن يظل حذرا حتى لو تغلب على أتالانتا غدا الأربعاء ووسع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه إلى أربع نقاط.

وتصدر نابولي الترتيب في أغلب فترات الدوري هذا الموسم وكان يوفنتوس يلاحقه، ولكن فريق يوفنتوس تمكن من اعتلاء الصدارة بنهاية الجولة الماضية بعدما تغلب على أودينيز 2-0 وتعادل نابولي مع إنتر ميلان سلبيا.

ويستضيف يوفنتوس فريق أتالانتا في مباراة مؤجلة، حيث كان مقررا ان تقام في فبراير الماضي لكن تم تأجيلها بسبب هطول الثلوج.

وقال أليغري في مؤتمر صحفي: "يجب أن نكون أذكياء وألا نستسلم، ونأخذ كل خطوة في وقتها المناسب، لأن نابولي قريب للغاية ومازال ينافس على اللقب".

وأضاف: "حصلنا على الصدارة لعدة أيام فقط ولدينا مباريات صعبة مقبلة، من بينها المواجهة المباشرة (أمام نابولي) في مدينة تورينو يوم 22 أبريل المقبل)".

وتابع: "مازلنا ننافس في كافة المسابقات. يجب أن نحافظ على تركيزنا عاليا وألا نفكر، حتى لو فزنا غدا الأربعاء، في أننا حسمنا الأمور".

وقال أليغري ان الحارس جيانلويجي بوفون قائد الفريق سيعود للمشاركة أمام أتالانتا بعد إراحته في الجولة الماضية.

ومازال موقف المدافعين جيورجيو كيليني وأليكس ساندرو غامضا.