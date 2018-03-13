مولر: علينا نسيان مواجهة الذهاب أمام بشكتاش

أكد توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ الألماني، أن فريقه لن يضع في اعتباره أنه اكتسح بشكتاش التركي 5-0 عندما تتجدد المواجهة بين الفريقين في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الأربعاء.

وأوضح مولر أن فريقه سيتعامل مع مباراة الغد أمام بشكتاش على أنها مباراة أخرى.

وقال مولر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "نستعد للمباراة كما لو أنها عقبة للوصول إلى الدور التالي، ونبدأها كما لو أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي، نريد أن نضمن من البداية عدم وجود أمل للخصم وأن نتفادى أي معجزة محتملة".

وتشتهر جماهير بشكتاش بالأجواء الحماسية في مواجهة المنافسين، ويتطلع يوب هاينكس مدرب بايرن لهذه المباراة كثيرا.

وقال هاينكس: "أدرك أن بانتظارنا جماهير حماسية للغاية وأجواء رائعة، سيدفعون فريقهم للأمام، أعتقد أن هذا أمر جيد للغاية، هذا مصدر إثارة كرة القدم".