آيسلندا تتنفس الصعداء بعد الكشف عن إصابة سيغوردسون

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن مهاجمه الآيسلندي جيلفي سيغوردسون سيتعافى من إصابته في الركبة خلال فترة تسمح له بالاستعداد بعدها للمشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا.

وكانت التوقعات ترجح غياب سيغوردسون عن صفوف المنتخب الآيسلندي في المونديال الروسي، لكن نتائج الأشعة والفحوص الطبية التي أعلنها إيفرتون شكلت نبأ سارا للمنتخب الآيسللندي.

وذكر إيفرتون في بيان نشره بموقعه على الإنترنت: بعد التشاور مع أخصائي، تبين أن إصابة جيلفي سيغوردسون في الركبة ستبعده لفترة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع.

ويغيب سيغوردسون بذلك عن الملاعب في الفترة المتبقية من الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز، لكن سام ألارديس المدير الفني لإيفرتون قال إن النادي سيواصل تقييم تطور حالة جيلفي بشكل أسبوعي، في محاولة للمساعدة في عودته إلى الملاعب بأسرع شكل ممكن.

وتعرض سيغوردسون للإصابة خلال المباراة التي انتهت بفوز إيفرتون على برايتون 2- صفر مساء السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.