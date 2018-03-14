أوكرانيا تحظر مشاركة رياضييها في منافسات روسيا

المصدر: كييف - د ب أ

أعلنت أوكرانيا، يوم الأربعاء، فرض حظر على مشاركة رياضييها في أي منافسات تقام في روسيا، وذلك طبقا لقرار وقعه وزير الشباب والرياضة الأوكراني إيغور جدانوف.

وقال جدانوف في بيان نشره عبر صفحته بموقع شبكة التواصل الإجتماعي (فيسبوك) تضمن صورة من القرار: رياضيو أوكرانيا لن يشاركوا في أي بطولات تقام على أرض روسيا.

وتدهورت العلاقات بين أوكرانيا وروسيا خلال الأعوام القليلة الماضية بشكل غير مسبوق في ظل الدعم الروسي لتمرد انفصالي في منطقتين واقعتين أقصى شرقى أوكرانيا، وتقعان على الحدود مع روسيا.

وذكر جدانوف: المنافسات الرياضية في روسيا، ببساطة، ستكون خطيرة على رياضيينا، نظرا للسياسات الداخلية والخارجية لهذه الدولة.

ونادى جدانوف الاتحادات الرياضية الدولية بعدم السماح بإقامة بطولات في روسيا التي تشهد انتهاكات ممنهجة للقوانين الرياضية وخرقا لقواعد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا).

وبدأت العلاقات الثنائية بين البلدين في التوتر قبل أربعة أعوام عندما أطاحت أوكرانيا برئيسها الموالي لروسيا وسط احتجاجات جماهيرية تدعو إلى إقامة علاقات أوثق مع الغرب.

وردت روسيا على تلك الإطاحة بضم شبه جزيرة القرم الواقعة في البحر الأسود، وهي موقع لقاعدة بحرية روسية كبيرة، كما دعمت الجماعات الانفصالية في شرق أوكرانيا.

وكان أكثر من عشرة آلاف شخص قد لقوا مصرعهم في المواجهات التي اندلعت بين الجيش الأوكراني والجماعات الانفصالية، حسب تقديرات الأمم المتحدة.