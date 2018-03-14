بايرن يكتسح بشكتاش ويتأهل إلى ربع النهائي

لحق بايرن ميونخ الألماني بركب المتأهلين لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه 3 - 1 على مضيفه بشكتاش التركي في إياب دور الستة عشر للمسابقة القارية يوم الأربعاء.



واصل بايرن تفوقه على نظيره التركي بعدما تغلب عليه 5 - صفر في مباراة الذهاب التي جرت بينهما بمدينة ميونخ الألمانية الشهر الماضي، ليحجز بطاقة التأهل عن جدارة واستحقاق بعدما فاز 8 - 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.



بادر تياغو ألكانتارا بالتسجيل لبايرن في الدقيقة 18، واحرز جوكهان جونول لاعب بشكتاش الهدف الثاني للفريق الألماني في الدقيقة 46 بالخطأ في مرمى فريقه.



وقلص فاغنر لوف الفارق بتسجيله هدفا لبشكتاش في الدقيقة 59، غير أن (البديل) ساندرو فاغنر أحرز الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة 86.



ويحلم بايرن، الفائز باللقب في خمس مناسبات، بتكرار الإنجاز الذي حققه منذ خمسة أعوام، عندما توج بالثلاثية التاريخية (الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري الأبطال)، تحت قيادة مدربه الحالي يوب هاينكس.



وبات الفريق البافاري على مشارف التتويج بالدوري الألماني (بوندسليغا)، حيث يبتعد بفارق 20 نقطة كاملة أمام أقرب ملاحقيه شالكه ،قبل ثماني مراحل على نهاية المسابقة، كما يمتلك حظوظا وفيرة في الفوز ببطولة كأس ألمانيا، التي شهدت تأهله للدور قبل النهائي.