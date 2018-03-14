توتنهام: كين سيعود إلى الملاعب الشهر المقبل

تلقى توتنهام المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أنباء جيدة بشأن إصابة هاري كين في الكاحل الأيمن يوم الأربعاء وقال النادي إن مهاجم إنجلترا قد يلعب الشهر المقبل.



وقال توتنهام في بيان في صفحته على "تويتر": أثبت التقييم المبدئي أن كين أصيب في أربطة الكاحل الأيمن. وأضاف: تعرض مهاجم انجلترا بالإصابة بعد التحام خلال الفوز 4-1 على بورنموث يوم الأحد ومن المتوقع عودته لتدريبات الفريق في الأول الشهر المقبل.



وأحرز كين 39 هدفا لتوتنهام ومنتخب إنجلترا هذا الموسم ويتوقع أن يكون المهاجم الأساسي لبلاده في نهائيات كأس العالم في روسيا في يونيو.