خامس دوري إسبانيا يقصي مورينيو ويونايتد من الأبطال

تأهل اشبيلية الإسباني إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على مضيفه مانشستر يونايتد الانكليزي 2-1 الثلاثاء في إياب ثمن النهائي.

وسجل الفرنسي وسام بن يدر هدفي اشبيلية في الدقيقتين 74 و78، فيما سجل البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الوحيد لمانشستر يونايتد في الدقيقة 84.

وكان الفريقان تعادلا ذهابا صفر-صفر.

وبلغ روما الإيطالي الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على ضيفه شاختار دانييتسك الاوكراني 1-0 الثلاثاء على الملعب الأولمبي في روما في اياب الدور ثمن النهائي.

وسجل البوسني إدين دزيكو (52) هدف روما، وكان شاختار دانييتسك فاز 2-1 ذهابا في خاركيف قبل 3 اسابيع، وتأهل الفريق الايطالي لتسجيله خارج القواعد.