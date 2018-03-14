رابطة الدوري المكسيكي ترفض المشاركة في كوبا ليبرتادوريس

أكد إنريكي بونيا، رئيس رابطة أندية الدوري المكسيكي أن فرق الدوري المحلي ببلاده لن تعود للمشاركة في بطولة كأس ليبيرتادوريس إذا استمر العمل بالشكل الحالي لها.



وقال بونيا: تعديل الشكل المعمول به من قبل كونميبول (اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم) أحدث حالة من التناقض في الجدول الزمني، لا يوجد إمكانية لمشاركتنا طالما ظلوا متمسكين بالشكل الحالي دون تغيير.



يذكر أنه بدءا من العام 2017 بدأت مباريات بطولة كأس ليبيرتادوريس تقام طوال العام، من شهر فبراير وحتى شهرنوفمبر، وهو ما أدى إلى وجود حالة من التعارض مع مباريات المسابقة المحلية بالمكسيك ومواعيد المباريات الفاصلة بها ومباريات بطولة دوري أبطال "كونكاكاف" (اتحاد أمريكا الشمالية لكرة القدم).



وجاءت تصريحات بونيا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده للإعلان عن انطلاق بطولة "كأس الأبطال" التي ستجمع بطل الدوري الأمريكي لكرة القدم مع الفائز من لقاء بطلي الدوري المكسيكي في النصفين الأول والثاني.