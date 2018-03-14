غوانزو يعزز صدارته للمجموعة السابعة في آسيا

عزز غوانزو إيفرغراند الصيني موقعه في صدارة المجموعة السابعة ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعدما حقق انتصارا ثمينا خارج ملعبه وتغلب على مضيفه جيجيو يونايتد الكوري الجنوبي 2- صفر يوم الأربعاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة.



ورفع غوانزو رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الأول بفارق ثلاث نقاط أمام كل من بوريرام يونايتد التايلاندي وسيريزو أوساكا الياباني اللذين تعادلا 2 - 2 في اليابان ، بينما تجمد رصيد جيجيو عند ثلاث نقاط في المركز الرابع الأخير.



وافتتح نيمانيا جوديلي التسجيل لغوانزو في شباك جيجيو في الدقيقة 27 ثم أضاف ألان الهدف الثاني للفريق بعدها بعشر دقائق ، وأخفق الفريق الكوري في الرد طوال الشوط الثاني.



وفي المباراة التي جمعت بين سيريزو وبوريرام ، تقدم بوريرام في الدقيقة 11 عن طريق راتاناكورن مايكامي ثم تعادل يانج دونج-هيون لسيريزو أوساكا في الدقيقة 65.



وبعدها تقدم بوريرام بهدف سجله ديوجو في الدقيقة 71 لكن توشيوكي تاكاجي أدرك التعادل لسيريزو في الدقيقة 85 .