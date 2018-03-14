فيفا يعلن نفاد تذاكر نهائي مونديال 2018

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الأربعاء، أن حجم الطلب على تذاكر مباريات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا في اليوم الأول للمرحلة الجديدة لعملية بيع التذاكر بلغ نحو 357 ألف طلب.

وأوضح فيفا أن الطلب في غضون 24 ساعة منذ فتح المرحلة الحالية للتقدم بطلبات الحصول على تذاكر المونديال يوم الثلاثاء بلغ 356 ألفا و700 طلب، معظمها من المشجعين الروس، 197 ألفا و36 طلبا، مقابل 14 ألفا و845 طلبا من المشجعين الأميركيين، و14 ألفا و564 طلبا من الأرجنتين، و13 ألفا و994 طلبا من كولومبيا، و13 ألفا و505 طلبات من المكسيك، و9691 من البرازيل، فيما جاء مشجعو ألمانيا في المركز التاسع بواقع 5476 طلبا.

ولم تعد هناك أي تذاكر متبقية لحضور المباراة النهائية للبطولة على استاد "لوجنيكي" بالعاصمة موسكو والمقررة في 15 يوليو المقبل، كما نفدت تذاكر المباراة المقررة بين المنتخبين الأرجنتيني والأيسلندي والتي تقام على استاد "سبارتاك" في موسكو يوم 16 يونيو المقبل.