قبل المونديال الروسي.. احذروا الـ"هوليغانز" الجدد

يتأهب المشاغبون الروس الـ"هوليغانز"، إلى استضافة مشجعي منتخبات الدول القادمة إلى كأس العالم 2018، بالكثير من التهديدات لمن يظهر أي نية سوء تجاه البلد المستضيف.



وقبل كأس العالم القادمة في روسيا، بدأت بعض جماهير البلد المستضيف في إعلانها الاستعداد والتأهب لاستقبال جماهير الدول القادمة عن طريق الدخول في حصص لتعليم فنون القتال والملاكمة، تحسباً لأي جماعة معادية بين جماهير المنتخبات الأخرى.

ويعد الإنجليز هم أول من بدأووا ظاهرة الـ"هوليغانز" في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، إلا أن السحر انقلب على الساحر، فقد أصر الروس على تصدرهم الـ"هوليغانز" العالم بعدما استمروا في التسبب بالعديد من الإصابات والحوادث، والتي أدى بعضها إلى القتل، ففي كأس أوروبا 2016 وجد مشجع إنجليزي فاقد للوعي على ناصية الشارع، قبل أن يقرر الأطباء إصابته بشلل كامل متأثرا بجراحه.

وليست هي المرة الأولى التي تظهر فيها جماعات المشاغبين التابعين لمنتخب روسيا أو الأندية المحلية، وهي متصدرة عناوين الصحف، فقد قام بعض المنتمين لنادي أوريل الروسي بالتسبب بالفوضى والخراب في كأس أمم أوروبا الأخير في فرنسا، بعد أن تعمدت الهجوم على مشاغبي الإنجليز لإثبات هيمنتهم بين الجماهير العالمية.

ولم يتوقف الروس عند هذا الحد، ففي بطولة الدوري الأوروبي 2018، حصلت اشتباكات بين جماهير أتلتيك بيلباو وسبارتاك موسكو على أرض الإسبان، وأدت لاحقاً إلى مقتل شرطي إسباني بسبب أعمال الشغب.

ووفقاً لبعض المصادر الإنجليزية، فإن الجماعات الروسية التابعة للأندية، تتأهب بشكل واضح لإثارة المتاعب لجماهير المنتخبات القادمة لخوض بطولة كأس العالم، إن كانوا ينوون الانتقام من حالات سابقة، كما أن أفراد "هوليغانز" نادي أوريل، يرون بأن "الشخص عندما يكون طيباً لا أحد يتذكره، وعندما يكون سيئاً فلا أحد ينساه"، كما ذكر أحد أفراد هذه الجماعة في مقطع المرئي.

وعلى جماهير المنتخبات العربية أخذ الحيطة والحذر عند حضور مباريات كأس العالم 2018، والبقاء مع الوفود الرسمية لبلدانها، لتفادي ملاقاة مشاغبي المنتخبات الأخرى.

ولكن "هوليغانز" الأندية الروسية، لا يملكون الحرية المطلقة في فعل ما يحلو لهم، فقد تم إصدار بعض العقوبات الصارمة بحق المشجعين الخارجين عن القانون، وتتراوح هذه العقوبات من منع دخول الملاعب بين 6 أشهر حتى 3 أعوام، وصولاً إلى السجن، كما أن المباريات المحلية في روسيا لا تكاد تخلو من عدد كبير من أفراد الشرطة والجيش الذين يطوقون الملعب من الداخل والخارج، تحسباً لأي طارئ لا تحمد عقباه.