كاراغر يعتذر.. و"سكاي" ترد بإيقافه حتى نهاية الموسم

أعلنت شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية يوم الأربعاء إنها أوقفت جيمي كاراغر مدافع ليفربول السابق عن العمل كمحلل رياضي في الشبكة حتى نهاية الموسم بعد أن بصق على إحدى مشجعات مانشستر يونايتد.

وبادرت الشبكة بمنع كاراغر من الظهور على شاشتها هذا الأسبوع عقب انتشار فيديو يظهر فيه وهو يبصق أثناء قيادته لسيارته على إحدى مشجعات مانشستر يونايتد.

وكان كاراغر، 40 عاما، في طريق العودة لمنزله بعد انتهاء عمله في أعقاب خسارة ليفربول 2-1 أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي لكنه تعرض لبعض المضايقات من جانب أشخاص كانوا يستقلون سيارة مجاورة.

وأظهر الفيديو كاراغر وهو ينزل النافذة السيارة المجاورة له ثم يبصق على فتاة عمرها 14 عاما كانت تجلس بجوار والدها الذي كان يسجل الواقعة بهاتفه.

واعتذر كاراغر، الذي لم يطلب منه الاستقالة بسبب الواقعة، لأسرة الفتاة وإلى شبكة سكاي سبورتس واصفا ما قام به بأنه تصرف فظيع ناجم عن "لحظة جنون".

وذكرت شبكة سكاي في بيان بثته يوم الأربعاء: طبقا للنظم الداخلية قررت شبكة سكاي وقف جيمي كاراغر حتى نهاية الموسم الكروي: يتحمل جيمي المسؤولية الكاملة عما حدث ونحن بدورنا سنقوم بكل ما يلزم لضمان عدم تكرار حدوث تصرف مثل هذا مجددا على الإطلاق.

وبات كاراغر، الذي انضم لسكاي سبورتس عقب اعتزاله في 2013، أحد أشهر المحليين التلفزيونيين ويعمل بشكل معتاد مع غاري نيفيل مدافع مانشستر يونايتد السابق الذي أعرب بدوره عن مساندته لكاراغر.