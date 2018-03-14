كونتي: مستعدون لـ"فلسفة" برشلونة في الكامب نو

قال الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي تشيلسي، الثلاثاء، إن لاعبيه سيقدمون "مباراة متكاملة ورائعة" وعليهم أن "يجتهدوا ويعانوا" إذا أرادوا الحصول على تأشيرة التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

ويحل تشيلسي ضيفا على برشلونة الإسباني غدا الأربعاء في إياب الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة.

وأوضح كونتي: "عندما تلعب أمام برشلونة، أحد أفضل الفرق في العالم، عليك أن تقدم مباراة قوية للغاية من أجل تحقيق الفوز. في مباراة الذهاب، قدمنا عرضا رائعا، ولكننا ارتكبنا خطأ ودفعنا الثمن غاليا، لأن النتيجة تمنح برشلونة أفضلية كبيرة".

وكانت مباراة الذهاب على ملعب تشيلسي انتهت بالتعادل 1-1 ليصبح برشلونة بحاجة غدا إلى الفوز بنتيجة التعادل السلبي حتى يشق طريقه إلى دور الثمانية للبطولة.

وقال كونتي: "نعرف فلسفة برشلونة ونعلم أن الفريق سيحاول اللعب بأسلوبه، وسيحاول هز شباكنا وتحقيق الفوز. علينا أن ندرك ونستعد للمعاناة في المباراة، وأن تتقارب صفوفنا عندما نستحوذ على الكرة لننفذ الهجمات المرتدة ونهز شباك برشلونة".

وبدأ كونتي مقتنعا بشكل عام بما قدمه فريقه في مباراة الذهاب على استاد "ستامفورد بريدج" في العاصمة البريطانية لندن.

وأثنى كونتي على سحر استاد "كامب نو" في برشلونة، مشيرا إلى صعوبة اللعب على هذا الملعب الكبير.

وأعرب كونتي عن ثقته في قدرة لاعبيه على التعامل مع هذا السيناريو غير المعتاد لمعظمهم.