يوفنتوس يهزم أتالانتا في "المؤجلة".. ويبتعد بالصدارة

استغل يوفنتوس مباراته المؤجلة من المرحلة السادسة والعشرين للدوري الإيطالي على أكمل وجه وابتعد في الصدارة، وذلك بفوزه على ضيفه أتالانتا 2-صفر يوم الأربعاء في تورينو، محققا انتصاره الثاني عشر على التوالي.

وبعدما وجد نفسه يلاحق إنتر ميلان ثم نابولي طيلة أشهر، نجح يوفنتوس الأحد في التربع على صدارة الدوري للمرة الأولى هذا الموسم بعد فوزه على أودينيزي بفضل ثنائية سجلها الأرجنتيني باولو ديبالا.

واستفاد يوفنتوس على أكمل وجه من خسارة نابولي على أرضه أمام روما 2-4 ثم تعادله يوم الأحد مع إنتر ميلان صفر-صفر خارج ملعبه، ليتصدر بفارق نقطة عن فريق المدرب ماوريسيو ساري، ثم وسع الفارق الى 4 نقاط يوم الأربعاء بحسمه مباراته المؤجلة ضد أتالانتا الذي أجبره ذهابا على التعادل معه في بيرغامو.

وأظهر يوفنتوس الأسبوع الماضي أنه ما زال يتمتع بالاندفاع والإرادة والقدرة رغم معاناته هذا الموسم، وذلك من خلال قلب الطاولة على توتنهام الإنجليزي والعودة من "ويمبلي" ببطاقة التأهل الى ربع نهائي دوري الأبطال بفوزه ايابا 2-1 بعد تخلفه صفر-1، وذلك بفضل الأرجنتينيين غونزالو هيغواين وديبالا.

وينافس يوفنتوس على ثلاث جبهات إذ بلغ ايضا نهائي الكأس الإيطالية حيث يلتقي غريمه التقليدي ميلان المتجدد. لكن المشوار المتبقي لفريق "السيدة العجوز" في الدوري ليس سهلا بتاتا لأن عليه مواجهة ميلان مجددا ونابولي على أرضه وإنتر ميلان وروما خارج ملعبه من الآن وحتى نهاية البطولة.

ومن المؤكد أن عودة ديبالا من الاصابة تركت أثرها الإيجابي على فريق "السيدة العجوز" إذ كان بطل المباريات الثلاث الأخيرة بتسجيله أهداف الفوز على لاتسيو، 1-صفر في الوقت بدل الضائع، وأودينيزي في الدوري وتوتنهام في المسابقة القارية.

ولكن الأرجنتيني الشاب لم يجد طريقه الى الشباك في مباراة يوم الأربعاء ضد أتالانتا الذي خرج من نصف نهائي الكأس على يد يوفنتوس بالخسارة أمامه ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة صفر-1، وذلك خلافا لهيغواين الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 29، مستفيدا من مجهود مميز للبرازيلي دوغلاس كوستا ليسجل هدفه الـ15 في الدوري هذا الموسم والثاني والعشرين في 38 مباراة خاضها في جميع المسابقات.

وانتظر يوفنتوس حتى الدقيقة 81 ليريح أعصاب جمهوره بهدف ثان كان من نصيب الفرنسي بليز ماتويدي الذي سجل هدفه الأول على ملعب "أليانز ستاديوم"، مستفيدا من تمريرة هيغواين، وذلك بعد دقيقتين على خسارة أتالانتا لجهود جانلوكا مانشيني الذي طرد بعد نيله إنذارين في غضون أقل من دقيقة بسبب عرقلة متعمدة لجورجيو كييليني.