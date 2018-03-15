أتليتكو يسحق لوكوموتيف بخماسية ويطير إلى ربع النهائي

واصل أتليتكو مدريد الإسباني مسيرته ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما تأهل لدور الثمانية للمسابقة القارية، عقب فوزه الكبير 5 - 1 على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي يوم الخميس في إياب دور الستة عشر للبطولة.

وفاز أتليتكو فاز ذهابا 3 - صفر في مباراة الذهاب التي جرت يوم الخميس الماضي بالعاصمة الإسبانية مدريد، ليفوز 8 - 1 في مجموع لقائي الذهاب والعودة، ويحجز بطاقة التأهل لدور الثمانية عن جدارة واستحقاق.

وافتتح أنخيل كوريا التسجيل لأتليتكو في الدقيقة 16، وتعادل ماتشيي ريبوس سريعا للوكوموتيف في الدقيقة 20، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

وفرض أتليتكو سيطرته المطلقة على مجريات الشوط الثاني، مستغلا حالة الانهيار التي عانى منها منافسه الروسي، ليضيف ساؤول نيغيز الهدف الثاني في الدقيقة 47، فيما تكفل المهاجم المخضرم فيرناندو توريس بتسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 65 من ركلة جزاء و70، واختتم المهاجم الفرنسي أنتوان غريزمان مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس لأتلتيكو في الدقيقة 85.