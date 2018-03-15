ألمانيا تحافظ على صدارة تصنيف فيفا

المصدر: برلين - د ب أ

حافظ المنتخب التونسي لكرة القدم، على صدارة المنتخبات العربية في النسخة الجديدة من التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر يوم الخميس عن الاتحاد الدولي للعبة فيفا والذي لم يشهد تغييرات كبيرة عن النسخة الماضية.

وظل المنتخب التونسي (نسور قرطاج) في الصدارة العربية والأفريقية بعدما حافظ على موقعه في المركز 23 عالميا ويليه المنتخب المغربي (أسود الأطلسي) في المركز الرابع أفريقيا و42 عالميا.

وتراجع المنتخب المصري مرتبة واحدة إلى المركز 44 عالميا لكنه ظل في المرتبة الثالثة عربيا والخامس أفريقيا.

وتراجع المنتخب السعودي خمس مراتب إلى المركز 69 عالميا والسادس أسيويا ليكون في المرتبة الرابعة عالميا.

وحافظ المنتخب الألماني بطل العالم على صدارة التصنيف الذي شهدت مراكزه العشرة الأولى تغييرا واحدا فقط حيث تقدم المنتخب البولندي مرتبة واحدة إلى المركز السادس مناصفة مع إسبانيا.

وظلت منتخبات البرازيل والبرتغال والأرجنتين وبلجيكا في المراكز من الثاني إلى الخامس على الترتيب ومنتخبات سويسرا وفرنسا وتشيلي في المراكز من الثامن غلى العاشر على الترتيب.