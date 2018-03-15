أليغري: سعيد بمستويات دفاع يوفنتوس

لا يوجد ما يدخل السعادة على ماسيميليانو اليغري مدرب يوفنتوس متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ولاعبيه أكثر من نجاحهم في تقديم أداء دفاعي جيد.

ويتمتع يوفنتوس حاليا بأقوى خط هجوم لكن اليغري يشعر بزهو أكبر بسبب الإحصائية التي تثبت أن الفريق يملك أيضا أقوى خط دفاع. وفاز يوفنتوس، الذي يسعى لتحقيق لقب الدوري الإيطالي للعام السابع على التوالي، 2-صفر على أتلانتا أمس الأربعاء، ليتصدر الترتيب ويوسع الفارق مع أقرب منافسيه إلى أربع نقاط. ولم تهتز شباك يوفنتوس في الدوري في 2018.

وكان فيرونا آخر فريق هز شباك يوفنتوس في 30 ديسمبر 2017. وسكن شباك يوفنتوس 15 هدفا في 28 مباراة بينما أحرز 67 هدفا متفوقا بهدف وحيد على لاتسيو.

وقال اليغري بعد الفوز على أتلانتا الليلة الماضية: "لو سألتني عن الإحصائية التي أفضلها أكثر؟ سأقول تلك التي تثبت أن يوفنتوس هو الأقوى دفاعيا".

وقال اليغري إنه سعيد برؤية حارس مرماه جيانلويجي بوفون ومدافعه جيورجيو كيليني يحتفلان بأي التحام او تدخل كما لو أنهما قد أحرزا أهدافا. وفعل الاثنان ذلك بالفعل خلال الانتصار على توتنهام في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وأوضح "الحماس أمر مهم. ومن الرائع أن ترى بوفون وكيليني بهذه الفرحة لأننا انتصرنا في نهاية الأمر وهذا يعني أنهما لا يزالان يتمتعان بنفس النهم والحماس للعب. هذا الفريق يستمتع بتقديم أداء دفاعي وهذا جزء مهم في كرة القدم".

ويحل يوفنتوس بعد غد السبت ضيفا على سبال المتواضع ويمكنه أن يسدد ضربة معنوية لمنافسيه بتوسيع الفارق إلى سبع نقاط مع نابولي صاحب المركز الثاني الذي سيستضيف جنوة الأحد المقبل.

وبات من المألوف لمشجعي الفرق المنافسة رؤية يوفنتوس، حتى مع تعثره في مستهل الموسم، ينتفض في التوقيت المناسب تماما.

وبحلول منتصف مارس آذار الحالي بات يوفنتوس يحتل المكانة التي يرغب فيها بتصدره جدول الترتيب الدوري المحلي وتأهله لنهائي كأس إيطاليا في مواجهة ميلانو اضافة لبلوغه دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وقال اليغري "كل اللاعبين لديهم الهدف نفسه وهو الفوز باللقب السابع على التوالي للدوري والمضي قدما في دوري الأبطال وإحراز كأس إيطاليا".

كما أعرب اليغري عن سعادته بعدم تأثر فريقه سلبيا بسياسة تدوير اللاعبين.

وأوضح "الأمر الجيد هو أننا أجرينا خمسة أو ستة تغييرات على التشكيلة في مباراة الأحد الماضي وكررنا هذا الأمر اليوم لكن النتيجة لم تتأثر. نرغب أن يشارك الجميع في الفوز".

لكن اليغري حذر من أن حسم لقب الدوري لا يزال بعيدا حتى عندما يحل نابولي ضيفا على يوفنتوس في ابريل نيسان المقبل.

وأوضح "لا يجب علينا أن نبدأ في التفكير فجأة في أننا حسمنا اللقب. هذه مرحلة حاسمة في الموسم لكن يجب أن نتعامل بسياسة خطوة بخطوة في الوقت الحالي وأن نحافظ على تركيزنا وأن نقوم بشحذ همتنا".