صحافي إنجليزي:قرار حكومة بريطانيا ليس له علاقة بالمنتخب

كشف الصحافي مارتن ليبتون، أنه لا يعتقد طلب الحكومة البريطانية انسحاب منتخب بلادها من مونديال روسيا المقبل، وذلك عقب إعلان تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، مقاطعة بلادها الرسمية لمنافسات كأس العالم 2018.

وقال ليبتون في حديثه لـ"في المرمى": "لا أعتقد أن الحكومة البريطانية ستطلب انسحاب المنتخب من المونديال، هذه قضية سياسية وليست رياضية".

وتابع: "قرار الحكومة ليس له الأثر على الرياضة، ولا يوجد إعلان رسمي حتى الآن، والأمور قد تتغير لاحقا".

وواصل ليبتون بقوله: "القضية جدية، نحن في بدايتها، المهم لدينا هو مشاركة منتخب إنجلترا في البطولة العالمية في روسيا".