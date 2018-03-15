برشلونة يعلن غياب بوسكيتس 3 أسابيع بسبب الإصابة

سيلعب برشلونة بدون لاعب وسطه الفعال سيرجيو بوسكيتس في لقاء الذهاب بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب إعلان النادي أن اللاعب الدولي الإسباني سيغيب لثلاثة أسابيع بسبب إصابة في أصبع بالقدم أمام تشيلسي أمس الأربعاء.

وذكر النادي في بيان: "أكدت الفحوص أن سيرجيو بوسكيتس أصيب بكسر بسيط في الأصبع الخامس بقدمه اليمنى. سيبتعد لنحو ثلاثة أسابيع".

وخرج بوسكيتس ليحل محله اندريه جوميز في الدقيقة 61 من لقاء الإياب بدور الستة عشر أمام تشيلسي حيث فاز الفريق الكتالوني 3-صفر ليبلغ دور الثمانية لأرفع بطولات الأندية الأوروبية للعام 11 على التوالي.

وسيغيب بوسكيتس عن لقاءات برشلونة في دوري الدرجة الأولى الإسباني أمام ضيفه اتليتيك بليباو يوم الأحد المقبل وخارج ملعبه أمام اشبيلية في 31 مارس الجاري، إضافة لمباراتي إسبانيا الوديتين أمام ألمانيا والأرجنتين.

وخاض بوسكيتس (29 عاما) كافة مباريات برشلونة في دوري الأبطال هذا الموسم، وغاب عن ثلاث مباريات فقط في الدوري المحلي.

وسيعرف برشلونة منافسه المقبل في دور الثمانية بدوري الأبطال عندما تسحب القرعة غدا الجمعة.