تاباريز يعلن قائمة الأوروغواي لبطولة الصين الدولية

أعلن أوسكار تاباريز، المدير الفني لمنتخب أوروغواي لكرة القدم، يوم الأربعاء، القائمة النهائية لفريقه، والتي سيشارك بها في بطولة كأس الصين الودية التي تنطلق فعالياتها الأسبوع المقبل.

وضمت القائمة النهائية 23 لاعبا، من بينهم لوكاس تورييرا لاعب خط وسط سامبدوريا الإيطالي وكريستيان رودريغيز وغييرمو فاريلا، لاعبا بينيارول الأوروغوياني.

ولم تشهد القائمة مفاجآت كبيرة باستثناء اسم تورييرا، 22 عاما، الذي قدم موسما رائعا مع سامبدوريا، ويرغب تاباريز في تجربته بشكل جيد قبل بطولة كأس العالم 2018، والتي تستضيفها روسيا من 14 يونيو إلى 15 يوليو المقبلين.

وكان تاباريز، الذي يتولى تدريب منتخب أوروغواي منذ 2006، استدعى قبل أيام 27 لاعبا لقائمة الفريق قبل أن يقلص حجم القائمة إلى 23 لاعبا فقط للمشاركة في النسخة الجديدة من بطولة كأس الصين.

ويستهل منتخب أوروغواي مسيرته في البطولة يوم 23 مارس الحالي بمواجهة نظيره التشيكي. وإذا حقق الفريق الفوز في هذه المباراة، سيخوض نهائي البطولة في 26 من الشهر نفسه أمام الفائز من المواجهة بين منتخبي الصين وويلز.

وضمت القائمة ، التي أعلنها تباريز لحراسة المرمى: فيرناندو موسليرا، غلطة سراي التركي، ومارتن سيلفا، فاسكو دا غاما البرازيلي، ومارتن كامبانيا، إندبندنتي الأرجنتيني .

وللدفاع: دييغو غودين وخوسيه خيمينيز، أتلتيكو مدريد الإسباني، وسيباستيان كوتس، سبورتنغ لشبونة البرتغالي، وماكسيميليانو بيريرا، بورتو البرتغالي، وغاستون سيلفا، إندبندنتي الأرجنتيني، وجييرمو فاريلا، بينيارول، ومارتين كاسيريس، لاتسيو الإيطالي.

وللوسط: نايثان نانديس، بوكا جونيورز الأرجنتيني، ولوكاس تورييرا وغاستون راميريز، سامبدوريا الإيطالي، وماتياس فيسينو، إنتر ميلان الإيطالي ورودريغو بينتانكور، يوفنتوس الإيطالي، وكارلوس سانشيز، مونتيري المكسيكي، وكريستيان رودريغيز، بينيارول، وجورجياندي أراسكايتا، كروزيرو البرازيلي، ودييغو لاكسالت، جنوى الإيطالي.

وللهجوم: كريستيان ستواني، جيرونا الإسباني، وماكسيميليانو غوميز، سلتا فيغو الإسباني، وإدينسون كافاني، باريس سان جيرمان الفرنسي، ولويس سواريز، برشلونة الإسباني.