غيغز يضم غاريث بيل إلى تشكيلة ويلز

ضم رايان غيغز، المدير الفني لمنتخب ويلز، اللاعب غاريث بيل، نجم ريال مدريد، لقائمة فريقه استعدادا لخوض بطولة كأس الصين التي ستقام في البلد الأسيوي بين يومي 22 و26 مارس الجاري.

ويشارك في بطولة كأس الصين أربع منتخبات، وهي بطولة ينظمها الاتحاد الصيني لكرة القدم من أجل تدعيم وتنمية هذه الرياضة في البلاد.

وانطلقت هذه البطولة للمرة الأولى في 2017، وتقام هذا العام بمشاركة منتخبات الصين، البلد المضيف، وويلز وأوروغواي وجمهورية التشيك.

وتتمثل المشكلة الأكبر في ضم بيل لخوض هذه البطولة في ساعات الطيران الطويلة التي تصل إلى 12 ساعة، بالإضافة إلى الإرهاق الذي سيتسبب فيه فارق التوقيت (ثماني ساعات).

ومن المنتظر أن يعود بيل بعد انتهاء البطولة، إذا وصل مع منتخب بلاده إلى المباراة النهائية، إلى صفوف ريال مدريد قبل أسبوع واحد فقط من انطلاق منافسات دور الثمانية لبطولة دوري أوروبا.

وتلعب ويلز المباراة الأولى مع أوروغواي يوم الخميس الموافق 22 مارس.