فالفيردي: تشيلسي خصم صعب.. وميسي لاعب حسم

اعترف ارنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، بأنه عانى أمام ضيف فريقه تشيلسي الإنجليزي في المباراة التي جمعت بين الناديين مساء أمس الأربعاء في إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي كان أحد أبرز العناصر التي ساعدت الفريق على التأهل إلى دور الثمانية للبطولة الأوروبية.

وقال المدرب الإسباني في تصريحات لشبكة "بي إن سبورت" التليفزيونية الرياضية: "المنافس فريق قوي ولديه لاعبين استثنائيين، عندما عرفنا في القرعة أننا سنصطدم بتشيلسي أدركنا أن الأمر سيكون معقدا وبالفعل كان كذلك سواء في مباراة الذهاب أو العودة".

وتغلب برشلونة أمس على تشيلسي 3-0، وهي النتيجة التي لم تعكس مجريات اللعب داخل الملعب، حيث أجبر النادي الإنجليزي أصحاب الأرض على التراجع إلى الدفاع خلال وقت كبير من المباراة وسدد كرتين في عارضة المرمى.

وتابع فالفيردي قائلا: "تشيلسي أثبت أنه منافس صعب للغاية، اللقاء كان من أكثر المباريات تعقيدا في الموسم".

وأضاف: "لقد لعبنا بشكل جيد ولكنهم شكلوا خطورة كبيرة، عرفنا كيف نحافظ على النتيجة وتمكنا من زيادتها بهدف ليو في الشوط الثاني، ولكننا عانينا حتى النهاية".

وشدد فالفيردي على أهمية الدور الذي لعبه ميسي، الذي سجل هدفين وصنع الهدف الثالث.

واختتم قائلا: "أن تحظى بميسي في الفريق فهو أمر مميز جدا، إنه لاعب حاسم للغاية، فإننا نعلم أنه في أي لعبة قادر على تسجل الأهداف أو تشكيل خطورة، إنه يعمل على تنظيم اللعب الهجومي ونحن نستمتع به".