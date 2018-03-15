ميسي يسجل.. يصنع.. وينقل برشلونة إلى ربع النهائي

سجل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين وصنع هدفا آخر، ليقود فريقه برشلونة الإسباني للتأهل لدور الثمانية ببطولة أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 - صفر على ضيفه تشيلسي الإنجليزي في إياب دور الـ16 للمسابقة القارية.



كانت مباراة الذهاب التي جرت الشهر الماضي على ملعب (ستامفورد بريدج) بالعاصمة البريطانية لندن انتهت بالتعادل 1- 1، ليحجز برشلونة، الفائز بالبطولة في خمس مناسبات، بطاقة التأهل عقب فوزه 4 - 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.



وافتتح ميسي التسجيل لبرشلونة مبكرا في الدقيقة الثالثة، وصنع الهدف الثاني لزميله الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقة 20، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.



وواصل ميسي، الذي رزق مؤخرا بمولوده الثالث، إبداعه في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله الهدف الثالث لبرشلونة وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 63، ليكون على موعد مع التاريخ، بعدما أحرز الهدف رقم 100 في مسيرته بدوري الأبطال.



بات برشلونة الممثل الثالث للكرة الإسبانية في دور الثمانية للبطولة القارية، عقب تأهل غريمه التقليدي ريال مدريد وأشبيلية للدور ذاته، فيما ضاعف تشيلسي من أحزان الجماهير الإنجليزية، بعدما أصبح الفريق الانجليزي الثالث الذي يودع البطولة بعد خروج توتنهام ومانشستر يونايتد من دور الستة عشر.