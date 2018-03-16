أرسنال يقصي ميلان.. دورتموند وليون يودعان

واصل أرسنال الإنجليزي توهجه مؤخرا بعد فوزه 3 - 1 على ضيفه ميلان في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وتأهل أرسنال الانجليزي لدور الثمانية بعدما قلب تأخره صفر - 1 أمام ضيفه ميلان الإيطالي، إلى فوز 3 - 1، ليواصل تفوقه على منافسه بعدما تغلب عليه 2 - صفر في مباراة الذهاب.

وتقدم ميلان بهدف مباغت عن طريق هاكن تشالهانوغلو في الدقيقة 35، لكن الضيوف لم يهنأوا بالتقدم كثيرا، بعدما أحرز داني ويلبك هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 39 من ركلة جزاء مثيرة للجدل.

وفي الشوط الثاني، أضاف غرانيت تشاكا الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 71، عبر قذيفة من خارج منطقة الجزاء، خدعت جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان الشاب، قبل أن يعود ويلبك لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الثالث للفريق اللندني، وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 86.

وودع بوروسيا دورتموند الألماني المسابقة مبكرا، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع مضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي. وأخفق الفريق الألماني في تعويض خسارته ذهابا على ملعبه 1 - 2، ليمنح بطاقة التأهل لسالزبورغ، الذي واصل مغامرته في المسابقة.

وفي مباراة ظلت نتيجتها معلقة حتى اللحظات الأخيرة، صعد سسكا موسكو الروسي لدور الثمانية، عقب فوزه الثمين 3 - 2 على مضيفه أولمبيك ليون الفرنسي.

وخسر سسكا على ملعبه صفر - 1 ذهابا، لكنه صعد للدور التالي، بعدما تفوق بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، التي يتم الاحتكام إليها حال تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة وفقا للائحة البطولة.

وأحرز أليكسندر غولوفين الهدف الأول لسسكا في الدقيقة 39، قبل أن يتعادل ماكسويل كورنيه لليون في الدقيقة 58، لكن النيجيري أحمد موسى أعاد التقدم لسسكا مرة أخرى بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 60، وأضاف بونتوس ويرنيلوم الهدف الثالث للفريق الروسي في الدقيقة 65.

وأعاد ماريانو دياز المباراة إلى أجواء الإثارة مجددا، بتسجيله الهدف الثاني لليون في الدقيقة 71، لتشهد الدقائق الأخيرة محاولات مكثفة من أصحاب الأرض لإدراك التعادل واقتناص ورقة التأهل لكن دون جدوى.

ولحق سبورتنغ لشبونة البرتغالي بركب المتأهلين لنفس الدور، رغم خسارته 1 - 2 أمام مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي.

وانتهى الوقت الأصلي لمباراة الإياب بفوز بلزن 2 - صفر، وهي نفس النتيجة التي فاز بها سبورتنغ في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، ليحتكم الفريقان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، الذي أحرز خلاله الفريق البرتغالي هدفه الوحيد، ليفوز 3 - 2 في مجموع لقائي الذهاب والعودة.

وأحرز ماريك ياكوش هدفي فيكتوريا بلزن في الدقيقتين السادسة و65، في حين سجل رودريغو باتاليا هدف سبورتنغ لشبونة الوحيد في الدقيقة 105.