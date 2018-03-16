تأهل لاتسيو ومرسيليا إلى دور الـ8 في الدوري الأوروبي

واصل أولمبيك مارسيليا الفرنسي مسيرته ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما تأهل لدور الثمانية للمسابقة القارية، عقب فوزه 2 - 1 على أتلتيك بيلباو الإسباني يوم الخميس في إياب دور الستة عشر للبطولة.

وبلغ مارسيليا الدور ربع النهائي بفوزه 2 - 1 على مضيفه أتلتيك بيلباو الإسباني، ليكرر تفوقه على الفريق الباسكي، بعدما تغلب عليه 3 - 1 في مباراة الذهاب.

وبادر ديميتري باييه بالتسجيل لمارسيليا في الدقيقة 38 من ركلة جزاء، فيما أضاف لوكاس أوكامبوس الهدف الثاني في الدقيقة 52، وقلص إينياكي ويليامز الفارق بتسجيله هدف بلباو الوحيد في الدقيقة 74، قبل أن يضطر أصحاب الأرض للعب بعشرة لاعبين عقب طرد آريتز أدوريز في الدقيقة 77.

واقتنص لاتسيو بطاقة التأهل لدور الثمانية، بعدم حقق فوزا ثمينا 2 - صفر على مضيفه دينامو كييف الأوكراني، ليعوض تعادله المخيب 2 - 2 في مباراة الذهاب التي جرت على ملعبه بالعاصمة الإيطالية. وتقدم لوكاس لييفا للاتسيو في الدقيقة 23، فيما أضاف زميله ستيفان دي فري الهدف الثاني في الدقيقة 83.

وواصل لايبزيغ الألماني مغامرته في المسابقة القارية، بعدما انتزع تعادلا بطعم الفوز 1 - 1 من مضيفه زينيت سان بطرسبرغ الروسي، مستفيدا من فوزه ذهابا 2 - 1. وبادر كيفن أوغستين بالتسجيل للايبزج في الدقيقة 22، في حين أدرك سيباستيان دريوسي التعادل لزينيت في الدقيقة 45.

وأضاع تيمو فيرنر فرصة قتل المباراة، بعدما أهدر ركلة جزاء للايبزيغ في الدقيقة 82، لكنها لم تكن مؤثرة في تأهل الفريق الألماني لدور الثمانية.