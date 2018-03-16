أبطال أوروبا: برشلونة يواجه روما ويوفنتوس يصطدم بالريال

المصدر: سويسرا - د ب أ

أوقعت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي سحبت الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمدينة نيون السويسرية، فريق برشلونة الإسباني في مواجهة روما الإيطالي.

وأسفرت القرعة عن تجدد المواجهة بين ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، ويوفنتوس الإيطالي، الذي خسر أمامه في نهائي نسخة الموسم الماضي.

ويواجه بايرن ميونخ الألماني مهمة تبدو أكثر سهولة، حيث أوقعته القرعة في مواجهة أشبيلية الإسباني الذي يخوض دور الثمانية للمرة الأولى منذ إطلاق البطولة بمسمى دوري أبطال أوروبا.

ويشهد دور الثمانية مواجهة إنجليزية خالصة بين ليفربول ومانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتولى عملية سحب القرعة، الأوكراني أندريه شيفتشينكو، النجم السابق لميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي ودينامو كييف الأوكراني، وسفير نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر في كييف في 26 مايو.

وتقام مباريات ذهاب دور الثمانية يومي الثالث والرابع من نيسان/أبريل المقبل، بينما تقام مباريات الإياب يومي العاشر و11 من الشهر نفسه.