فينغر يشيد بلاعبي أرسنال بعد تجاوز ميلان

كال أرسين فينغر المديح للاعبي أرسنال على "مرونتهم والتزامهم" بعد تأهل الفريق اللندني إلى دور الثمانية في الدوري الأوروبي لكرة القدم عقب الفوز 3-1 على ميلان الايطالي أمس الخميس في مباراة الإياب.



وقال فينغر للصحفيين بعدما منحته ثنائية داني ويلبيك وهدف جرانيت تشاكا الفوز: "فزنا في المباراتين وأنهينا المباراة (الثانية) بطريقة مقنعة أمام فريق قوي".



وانتصر أرسنال 2-صفر أمام فريق المدرب جينارو غاتوزو في مباراة الذهاب ليصبح في موقف جيد لكنه بدأ مباراة الإياب بشكل سيء.



وقال فينغر "من الصعب دائما أن تنهي العمل خاصة عندما تحقق نتيجة جيدة خارج ملعبك لأنك لا تعلم (ماذا يحدث) فيما بين المباراتين".



ودبت الحياة في المباراة في الدقيقة 35 عندما منح هاكان شالهان أوغلو التقدم لميلانو بتسديدة مذهلة من 30 مترا لكن أرسنال استعاد تقدمه بهدفين في النتيجة الإجمالية بعد ذلك بدقيقتين عندما حصل داني ويلبيك على ركلة جزاء مثيرة للجدل نفذها بنجاح.



وأضاف فينغر "شاهدتم رد فعل (أرسنال) كفريق وضغطنا للأمام وكنا أكثر خطورة".



وهذه هي أول ركلة جزاء ينفذها ويلبيك في مسيرته كلاعب محترف.



وقال فينغر "نعم كانت أول ركلة جزاء لكننا تدربنا عليها كثيرا. يسدد العديد من ركلات الجزاء في التدريب وأقنعني بأنه يستطيع التسديد بشكل جيد.



"كل مباراة تجعله أقوى وهذا أمر جيد للغاية لداني ولثقته بنفسه ولحقيقة أنه قاتل بقوة".



وتابع: "سجل ركلة جزاء كانت مهمة وكان لديه القوة الذهنية لتنفيذها بنجاح".



ويحتل أرسنال المركز السادس في الدوري الانجليزي ومع صعوبة إنهاء الموسم في المربع الذهبي أصبح الطريق الوحيد للعودة لدوري الأبطال في الموسم المقبل هو الحصول على لقب الدوري الأوروبي.