كونتي: سنقاتل حتى النهاية في كافة البطولات

قال أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه يركز على إحراز لقب كأس الاتحاد، حيث سيواجه مضيفه ليستر سيتي في دور الثمانية بعد غد الأحد، مع ضمان إنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل في الدوري بدلا من التركيز على تفضيل أحد الخيارين على الآخر.



وخرج النادي اللندني من دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام برشلونة الأربعاء الماضي ليبقى كأس الاتحاد هو فرصته الوحيدة لإحراز بطولة هذا الموسم.



ويعاني تشيلسي، الذي يحتل المركز الخامس قبل ثماني مباريات من نهاية الدوري، لإنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل لضمان التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.



وقال كونتي في مؤتمر صحفي الجمعة: "علينا أن نحاول في المسارين معا. كل البطولات مهمة بالنسبة لنا".



وتابع: "سنقاتل حتى النهاية في كل المسابقات. الآن نخوض دور الثمانية في كأس الاتحاد وإذا فزنا سنلعب في ويمبلي".



وثارت تساؤلات حول دور تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي في هدفي ميسي في الهزيمة 3-صفر أمام برشلونة في كامب نو ليتأهل الفريق الكاتالوني بمجموع المباراتين 4-1 لمواجهة روما في دور الثمانية.



وقال كونتي إنه لم يقرر بعد إن كان الحارس البلجيكي سيكون ضمن تشكيلة فريقه الأساسية في مباراة الأحد المقبل.



وأضاف: "نتحدث عن حارسي مرمى جيدين هما تيبو (كورتوا) وويلي (كاباييرو). غدا سأضم الأفضل منهما لأننا نرغب في التأهل للدور التالي للبطولة".



ولم يخسر تشيلسي أمام ليستر سيتي منذ ديسمبر 2015. لكن المدرب الإيطالي يخشى التهديد الذي يمثله جيمي فاردي مهاجم ليستر الذي أحرز خمسة أهداف في آخر سبع مباريات في الدوري.



وقال: "لدينا استعدادات خاصة دفاعيا حيث ندرك خطورة فاردي جيدا".