مدرب إسبانيا يعلن قائمة وديتي ألمانيا والأرجنتين

أعلن جولن لوبيتيغي المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة قائمته للمباراتين الوديتين المقررتين أمام ألمانيا والأرجنتين، وقد شهدت القائمة للمرة الأولى استدعاء ماركوس ألونسو لاعب تشيلسي الإنجليزي وداني باريخو لاعب فالنسيا.

وجاء استدعاء الثنائي بعد أن قدما موسما جيدا، بينما غاب عن القائمة ألفارو موراتا لاعب تشيلسي، إثر تعثره في مدار الأشهر القليلة الماضية ، وقد حل مكانه دييغو كوستا لاعب أتليتكو مدريد والمهاجم السابق لتشيلسي.

ويعود كوستا إلى المنتخب بعد أن استبعد من القائمة التي أعلنها لوبيتيغي في نوفمبر، في ظل حالة عدم استقرار أحاطت باللاعب بعد أن وقع لأتلتيكو مدريد في سبتمبر، ولم يتمكن النادي من تسجيله في قائمة الفريق حتى يناير نظرا لعقوبة من الاتحاد الدولي "فيفا".

وكذلك استدعى لوبيتيغي اللاعب رودري لاعب خط الوسط المدافع بفريق فياريال، لمباراتي ألمانيا والأرجنتين المقررتين في دوسلدورف ومدريد يومي 23 و27 مارس الجاري، على الترتيب.

وضمت القائمة التي أعلنها لوبيتيغي يوم الجمعة، وفي حراسة المرمى ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد الإنجليزي) وبيبي ريينا (نابولي الإيطالي) وكيبا أريزابالاغا (أتلتيك بيلباو). وفي الدفاع، جوردي ألبا (برشلونة) وماركوس ألونسو (تشيلسي الإنجليزي) وألفارو أودريزولا (ريال سوسييداد) وناتشو (ريال مدريد) وداني كارفاخال (ريال مدريد) وجيرارد بيكيه (برشلونة) وسيرخيو راموس (ريال مدريد) وسيزار أزبيليكويتا (تشيلسي الإنجليزي).

وفي خط الوسط، إيسكو (ريال مدريد) وتياغو ألكانتارا (بايرن ميونيخ الألماني) وديفيد سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي) وأندريس إنييستا (برشلونة) وساؤول نيغيز (أتلتيكو مدريد) وداني باريخو (فالنسيا) وكوكي (أتلتيكو مدريد) ورودري (فياريال).

وفي الهجوم، ماركو أسينسيو (ريال مدريد) واياغو أسباس (سيلتا فيغو) ودييغو كوستا (أتلتيكو مدريد) ورودريغو مورينو (فالنسيا) ولوكاس فاسكيز (ريال مدريد).