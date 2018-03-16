"كسر" يبعد البرازيلي فيليبي لويس عن الملاعب

أصيب ظهير أيسر نادي اتلتيكو مدريد ومنتخب البرازيل فيليبي لويس بكسر في قصبة الساق، كما اعلن ناديه، اليوم الجمعة، ما يرسم علامة استفهام كبيرة حول مشاركته في مونديال روسيا 2018.

وتعرض لويس للإصابة خلال مباراة فريقه ضد لوكوموتيف موسكو الروسي في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الخميس، وخرج على حمالة قبل أن تثبت الفحوص "إصابته في قصبة الساق اليسرى" بحسب بيان للنادي.

ولم يشر النادي إلى الفترة التي سيغيبها لويس عن الملاعب، لكن بحسب الصحف الاسبانية، فإن إصابة مماثلة تستدعي الغياب لمدة شهرين على الأقل، ما يعني على الأرجح عدم خوضه أي مباراة في صفوف اتلتيكو مدريد لما تبقى من الموسم.

ولا شك أن تواجده ضمن التشكيلة الرسمية البرازيلية لمونديال الصيف المقبل، مشكوك فيها لاسيما أنه في حاجة إلى استعادة ايقاعه.

ولن يشارك لويس بالتالي في المباراتين الوديتين لمنتخب بلاده ضد روسيا وألمانيا في 23 و27 الحالي، بعد أن كان ضمن التشكيلة التي استدعاها المدرب تيتي مطلع الأسبوع الحالي.

وسيستفيد من غياب لويس في صفوف اتلتيكو، الفرنسي لوكاس هرنانديز الذي استدعي لصفوف منتخب بلاده الخميس للمرة الأولى في مسيرته. أما في صفوف المنتخب البرازيلي، فقد يكون المستفيد الأكبر اليكس ساندرو مدافع يوفنتوس الإيطالي.