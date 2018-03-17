أسماء جديدة بقائمة إيطاليا لمواجهة الأرجنتين وإنجلترا

استدعى لويجي دي بياجيو المدير الفني المؤقت للمنتخب الإيطالي المهاجمين باتريك كوتروني وفيدريكو تشيزا للمباراتين الوديتين أمام الأرجنتين وإنجلترا.



وانضم تشيزا مهاجم فيورنتينا لمعسكر الازوري في أبريل 2017 تحت قيادة المدرب السابق جيان بييرو فينتورا، الذي استقال من منصبه في نوفمبر الماضي عقب فشل إيطاليا في بلوغ كأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عاما، كما سجل كوتروني 14 هدفا لميلان في الموسم الحالي.



وسبق لكوتروني وتشيزا اللعب في المنتخب الإيطالي للشباب تحت 21 عاما تحت قيادة دي بياجيو، الذي تولى تدريب المنتخب الأول في أوائل الشهر الماضي.



ويلتقي المنتخب الإيطالي مع الأرجنتين في مانشستر يوم الجمعة المقبل وبعدها بأربعة أيام يواجه إنجلترا في لندن.

وضمت القائمة التي أعلنها دي بياجيو 26 لاعبا، من بينهم يشاركون للمرة الأولى وهم ودانيلي روغاني وليوناردو سبينازولا ودافيدي زاباكوستا وبريان كريستانتي وروبرتو جاجليارديني ولورينزو بيليجريني وسيموني فيردي واندريا بيلوتي.



وتم استدعاء جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس البالغ من العمر 40 عاما لصفوف الازوري رغم إعلانه اعتزال اللعب الدولي.