استدعاء خاميس وفالكاو إلى قائمة كولومبيا

استدعى خوسيه بيكيرمان، مدرب المنتخب الكولومبي لكرة القدم، لاعب بايرن ميونخ الألماني خاميس رودريغيز وموناكو الفرنسي راداميل فالكاو، لإلى التشكيلة التي من المقرر ان تواجه منتخبي فرنسا وأستراليا هذا الشهر، ضمن التحضيرات لمونديال 2018.

وورد اسما رودريغيز وفالكاو ضمن 26 لاعبا أعلنت أسماؤهم السبت، علما أن الاثنين عائدان من إصابات خلال الأسابيع الماضيةبعد تعرض خاميس في ربلة الساق، وفالكاو في الفخذ الأيسر.

وشارك الأخير الجمعة في مباراة فريقه ضد ليل ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم، والتي فاز بها موناكو حامل اللقب 2-1 أما خاميس، فشارك أيضا كبديل في مباراة فريقه ضد بشكتاش التركي في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا الأربعاء.

أما الغائب الأبرز من التشكيلة الكولومبية فكان لاعب يوفنتوس بطل ايطاليا خوان كوادرادو الذي خضع في أواخر يناير لعملية جراحية في الفخذ، ولم يتمكن حتى الآن من العودة الى الملاعب.

ويلاقي المنتخب الكولومبي فرنسا الجمعة المقبل في "ستاد دو فرانس بباريس ، وبعدها بأربعة أيام أستراليا على ملعب ويمبلي في لندن.

وستخوض كولومبيا نهائيات كأس العالم في روسيا المقامة بين 14 يونيو و15 يوليو، وهي ضمن المجموعة الثامنة مع بولندا والسنغال واليابان.