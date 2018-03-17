مقابلة خاصة.. البرتغالي مورينيو يتحدث لـ"العربية"

أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، في مقابلة حصرية مع "العربية"، أنه لا يمكن المقارنة بين نجمي كرة القدم الحاليين الأرجنتيني ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال مدرب مانشستر يونايتد في حديثه الخاص للزميلة ليليان تنوري: "لا أعتقد أنه من المنصف أن نقارن لاعبين هيمنا على كرة القدم خلال العقد الماضي، وكل ما حصل خلال العقدين الماضيين كان يدور حولهما، وتشاركا الجوائز والألقاب والصفحات الرئيسية والأرقام، لذلك لا أعتقد أنه من الإنصاف أن نقارن أحدهما بالآخر، لأنهما معا لا يزالان يتركان بصمتهما على كرة القدم العالمية منذ عقد من الزمن".

وواصل المدرب البرتغالي: "دائما في الفريق هناك لاعب أو نجم لا يحب الانصياع إلى تعليمات المدرب، بينما على المدرب السيطرة على اللاعبين، وهو ما يتركز على عمله، كيف يؤثر ذلك على المباريات بحد ذاتها وليس فقط التدريبات".

واختتم مورينيو مقابلته الخاصة مع "العربية": "بعض أصدقائي ذهبوا للعمل في كرة القدم العربية، أتابع وأحاول مشاهدة المباريات، حيث إن صديقي العزيز بيزيرو يعمل في الإمارات وأتابع مبارياته باستمرار، ولكن بصراحة لا أتابع أكثر من ذلك، أما الآن ومع تأهل منتخب السعودية لكأس العالم فسأتابعه وأحلل أداءه للتعرف على مستواه من أجل إمكانية التطور".