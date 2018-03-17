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توتنهام يقصي سوانزي من كأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: سوانزي - د ب أ
صانع الألعاب الدنماركي مسجلاً الهدف الأول
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تأهل فريق توتنهام إلى الدور قبل النهائي بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتغلبه على مضيفه سوانزي سيتي 3 -صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في دور الثمانية بالبطولة.

وسجل أهداف توتنهام كريستيان إيركسن (هدفين) في الدقيقتين 11 و62 ، وإيريك لاميلا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

يذكر أن توتنهام يحتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة بفارق أربع نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، فيما يحتل سوانزي المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة.

كلمات دالّة

#توتنهام, #إيريكسن, #كأس الاتحاد الإنجليزي, #سوانزي

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