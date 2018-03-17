توريه يعود إلى منتخب ساحل العاج بعد غياب 3 أعوام

سيعود يايا توريه لاعب وسط مانشستر سيتي، والذي سيكمل 35 عاما في مايو المقبل، للعب الدولي بعد أكثر من ثلاث سنوات منذ اخر مباراة خاضها مع منتخب بلاده عقب ضمه لتشكيلة الفريق لخوض مباراتين وديتين في فرنسا الأسبوع المقبل.



وابتعد توريه عن المباريات الدولية منذ قيادته ساحل العاج للقب كأس الأمم الأفريقية في أوائل عام 2015 لكنه أصدر إعلانا مفاجئا في ديسمبر الماضي قال فيه إنه يريد العودة على الرغم من فشل البلاد في بلوغ نهائيات كأس العالم.



كما ضم إبراهيم كمارا المدرب المؤقت لساحل العاج إيريك بيلي لاعب مانشستر يونايتد وويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس، وهما عائدان من الإصابة، لتشكيلة تضم 24 لاعبا لمواجهة توغو في 24 مارس ومولدوفا بعدها بثلاثة أيام في مدينة بوفيه الفرنسية.