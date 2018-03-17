خصم جديد يهدد مستقبل عثمان ديمبلي مع برشلونة

لم ينجح هدف الفرنسي عثمان ديمبلي في مرمى تشيلسي يوم الأربعاء بتعزيز تواجده في غرفة ملابس برشلونة، بل كشف له عن خصم جديد وهو زميله الإسباني أليكس فيدال الذي يحظى بدعم كبار اللاعبين في النادي.

ولم يبدأ ديمبلي الذي كلف برشلونة 145 مليون يورو في الصيف الماضي، بشكل جيد مع النادي الكتالوني وتعرض إلى إصابة أبعدته طويلاً عن الملاعب ولمدة 4 أشهر، قبل أن يتعرض إلى إصابة جديدة أبعدته 3 أسابيع.

وبعدما قدم مباريات متذبذبة خلال الأسابيع الماضية، زادت حدة الانتقادات الموجهة للاعب الفرنسي "20 عاماً"، لكنه ظهر بشكل جيد في مباراتي ملقا وتشيلسي الأسبوع الماضي وصنع في الأولى هدفاً قبل أن يسجل هدفه الأول بقميص برشلونة في شباك الثاني.

وبحسب صحيفة "دياريو غول" فإن ديمبلي طلب التغيير في مواجهة تشيلسي بسبب الإجهاد الذي تعرض له عقب مطالبة إرنيستو فالفيردي بدعم الظهير سيرجي روبيرتو، وهو الأمر الذي انصب في مصلحة فيدال بعد دخوله بديلاً للاعب الفرنسي منتصف الشوط الثاني.



ويرى فالفيردي أن اللاعب الإسباني جيد من الناحية الدفاعية، رغم أنه لا يقارن بمستوى اللاعب الفرنسي في النواحي الهجومية، إلا أنه يخلق نوعاً من التوازن خصوصاً بإيقاف الهجمات المرتدة التي يشنها الخصوم على مرمى الفريق.

وقالت الصحيفة: يملك فيدال العديد من الأصدقاء في غرفة الملابس الخاصة بلاعبي برشلونة، كونه يتواجد في النادي منذ سنوات كلاعب في أكاديمية برشلونة أو حتى عندما عاد في 2015، بالإضافة إلى ذلك فهو يتواصل مع الأشخاص المتواجدين بالنادي بشكل جيد لأنه يتحدث الإسبانية والكتالونية، بينما حتى الآن لم يتقن ديمبلي اللغة، وهي ما جعلته منطوياً على نفسه في أغلب الأحيان، أو يتحدث مع مواطنيه لوكاس ديني وصامويل أومتيتي.