ديبورتيفو ولاس بالماس يتعادلان ويبقيان في دائرة الخطر

خيم التعادل 1-1 على المباراة التي جمعت ديبورتيفو لاكورونا بضيفه لاس بالماس، يوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم لاس بالماس بهدف سجله ألين خليلوفيتش في الدقيقة الثالثة، وتعادل راؤول البيتوسا في الدقيقة 22.

ورفع ديبورتيفو لاكورونا رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، بفارق نقطة خلف لاس بالماس صاحب المركز الثامن عشر.

يذكر أن هذا التعادل هو الثامن لديبورتيفو لاكورونا بالدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والخسارة في 17 مباراة، فيما يعد هذا التعادل هو السادس لفريق لاس بالماس مقابل الفوز في خمس مباريات والخسارة في 18 مباراة.