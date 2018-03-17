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رسميا.. استخدام تقنية حكم الفيديو في مونديال روسيا

المصدر: بوغوتا - رويترز
الدوري الإيطالي هو الوحيد بين الدوريات الكبرى الذي يستخدم حكم الفيديو
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قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الجمعة، إن تقنية حكم الفيديو المساعد ستستخدم في كأس العالم المقررة في روسيا صيف العام الجاري.

وأبلغ إنفانتينو الصحفيين: ستكون هذه المرة الأولى في كأس العالم التي تستخدم فيها تقنية حكم الفيديو المساعد، وتم تجربة واعتماد هذه التقنية ونحن سعداء للغاية بهذا القرار.

وعلى صعيد متصل، أعلن رينهارد غريندل الرئيس التنفيذي للاتحاد الألماني لكرة القدم، يوم الجمعة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" أن تقنية الفيديو سيتم الاستعانة بها للمرة الأولى في منافسات كأس العالم بعدما وافق الاتحاد الدولي للعبة على العمل بنظام حكم الفيديو المساعد.

كلمات دالّة

#فيفا, #إنفانتينو, #كأس العالم 2018

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