زاباليتا: على لاعبي ويست هام تطوير مستوياتهم

قال بابلو زاباليتا، مدافع ويست هام يونايتد في نهاية معسكر الفريق في ميامي الأميركية، إن اللاعبين يجب أن يطوروا أداءهم خلال ما تبقى من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من أجل النجاة من الهبوط.

ويحتل ويست هام المركز 16 في ترتيب الدوري متقدما بثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط. وقضى الأسبوع الماضي في معسكر خارجي في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة للاستعداد للمرحلة الحاسمة من المسابقة التي سيواجه خلالها تشيلسي وأرسنال ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

ونقل موقع ويست هام على الإنترنت عن زاباليتا المنضم للفريق الصيف الماضي من مانشستر سيتي قوله: أتمنى تطوير الأداء بشكل كافٍ للبقاء في الدوري الممتاز. ندرك أنه يجب أن نقدم أداء أفضل من المباريات الثلاث الماضية. الموسم صعب بسبب الإصابات والعديد من الأشياء أثرت على الفريق. نشكر الجماهير على مساندتها الرائعة كانوا مذهلين حقا.

وخسر ويست هام أربعا من آخر خمس مباريات بالدوري، بينهم أخر ثلاثة على التوالي.وشهدت الخسارة 3-0 أمام بيرنلي على استاد لندن اجتياح العديد من جماهير الفريق للملعب وحدثت في المدرجات بعض المشاهد السيئة حيث أهان بعض المشجعين مالكي النادي.

وجماهير ويست هام غير سعيدة بانتقال فريقهم من أبتون بارك الذي أقيمت عليه مباريات الفريق بين عامي 1904 و2016 .

وقال المدافع الأرجنتيني البالغ عمره 33 عاما: أتفهم حقا إحباط الجماهير في بعض الأحيان عندما تسير الأمور بشكل لا يتوقعه الجميع لكن في هذه الفترة نحتاج لتكاتف الجميع، وعلينا أن نكون متحدين حتى يتسنى لنا المضي قدما. نحن اللاعبين ندرك أهمية الأداء بشكل أفضل على أرض الملعب.

وسيستضيف ويست هام في المباراة المقبلة فريق ساوثامبتون في 31 من الشهر الحالي مع تعزيز الإجراءات الأمنية على ملعبه.