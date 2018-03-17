زيدان: تمنيت تفادي يوفنتوس في دوري الأبطال

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، أنه كان يأمل في تفادي مواجهة ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الشهر المقبل، في مواجهة ستكون استعادة لنهائي 2017.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي السبت: أمضيت خمسة أعوام في يوفنتوس بين 1996 و2001 النادي كان مهما جدا بالنسبة إلي، بالنسبة إلى مسيرتي كلاعب كرة قدم، لذا بالتأكيد ثمة جانب حاضر دائما عند مواجهة يوفنتوس، كنت أتمنى تفادي يوفي للعديد من الأسباب.

وأضاف: الآن القرعة أتت بطريقة تجعلنا نواجه يوفنتوس، وعندما يحين هذا الموعد، سأكون مركزا على المباراة، كما كل اللاعبين، مؤكدا أن ذكرياته مع نادي تورينو لن تكون حاضرة في المباراة.

وأمضى زيدان خمسة أعوام في النادي الإيطالي، وانتقل منه إلى ريال مدريد في العام 2001، حيث بقي حتى اعتزاله اللعب عام 2006 .

وبموجب قرعة الدور ربع النهائي التي أقيمت الخميس، سيتواجه الفريقان في تورينو ذهابا في الثالث من أبريل، على أن يقام الإياب في مدريد في 11 منه، واعتبر زيدان أن يوفنتوس صلب دفاعيا كما العام الماضي، وتنافسي كما كان حاله دائما، المواجهة ستكون معقدة، صعبة. كما في هذا النوع من المواجهات، ستكون الفرص متكافئة.

وستكون المسابقة الأوروبية فرصة ريال لإنقاذ موسمه هذه السنة، إذ فقد عمليا إمكانية الاحتفاظ بلقبه في الدوري الإسباني مع ابتعاده بفارق 15 نقطة عن المتصدر برشلونة، وأقصي من الكأس المحلية.