صلاح يواصل صناعة التاريخ ويسجل "سوبر هاتريك"

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما سجل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) خلال فوز ليفربول على ضيفه واتفورد 5- صفر يوم السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من المسابقة



واقترب فريقا وست بروميتش البيون وستوك سيتي خطوة جديدة من الهبوط في الوقت الذي دخل فيه كريستال بالاس لمنطقة الأمان.



وخسر ستوك أمام ضيفه إيفرتون 2-1كما خسر وست بروميتش أمام مضيفه بورنموث 1 -2 وفاز كريستال على مضيفه هيديرسفيلد تاون 2 -صفر.



وعلى ملعب انفيلد تقمص المهاجم المصري الدولي محمد صلاح دور البطولة وسجل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) وصنع هدف أخر لينفرد صلاح بصدارة قائمة الهدافين برصيد 28 هدفا بفارق أربعة أهداف عن هاري كين هداف توتنهام.



ورفع ليفربول رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن توتنهام صاحب المركز الرابع والذي تأجلت مباراته مع نيوكاسل يونايتد بسبب ارتباطه بمباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي.وتوقف رصيد واتفورد عند 36 نقطة ليبقى في المركز الحادي عشر.



وافتتح صلاح التسجيل في الدقيقة الرابعة بعدما تلقى تمريرة من زميله السنغالي ساديو ماني في الناحية اليمنى ليخترق دفاع واتفورد ويسدد من بين أقدام حارس الفريق الضيف.



وعاد صلاح وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 43 إثر تمريرة من أندي روبرتسون أمام المرمى مباشرة لم يجد معها النجم المصري أي صعوبة في هز الشباك.



وصنع صلاح الهدف الثالث الذي تكفل به المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة 50.وأكمل الثلاثية في الدقيقة 79 بعدما تلقى تمريرة داخل من طقة الجزاء من ماني، ليراوغ ثلاثة من مدافعي واتفورد ويسدد الكرة بشكل رائع في الشباك.



ونال صلاح لقب سوبر هاتريك قبل النهاية بخمس دقائق بعدما سجل الهدف الرابع له والخامس لفريق من متابعة لتسديدة داني إينغس التي ارتدت من أيدي حارس واتفورد.